Лукашенко заявил, что ест мало картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ест мало картошки.

Белорусский лидер, которого цитирует Telegram-канал «Пул Первого» рассказал, что иногда академики «подкидывают» ему новые сорта картофеля, и тогда он «смотрит, как они произрастают».

Лукашенко также заявил, что возьмет в командировку в Китай несколько мешочков картофеля, которые вручит зарубежным коллегам как сувениры.

Читайте материал «Лукашенко везет Путину и Си Цзиньпину “Гарантии” в льняном мешке».

