«У Трампа не останется выбора»: Волкер предрек жесткое давление на Россию

Он выразил уверенность, что после исчерпания других вариантов у президента США не останется иного выхода. «У Трампа действительно не останется выбора», — заключил Волкер, уточнив, что речь идет о «сильном давлении на Путина с целью изменить его позицию с помощью более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины».