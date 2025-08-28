Курт Волкер, американский дипломат, занимавший пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины в 2017—2019 годах, считает, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге будет вынужден оказать серьезное давление на Россию с помощью жестких санкций и военной поддержки Украины, поскольку его нынешние хаотичные дипломатические усилия не приносят результата, сообщает Reuters.
По данным агентства, недавняя попытка Трампа добиться прорыва в переговорах обернулась хаосом и неразберихой. Спецпосланник Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве передал противоречивую информацию о якобы готовности России к «обмену территориями», что вызвало недоумение у европейских союзников. В итоге саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа завершился без каких-либо конкретных соглашений.
Именно этот «провал», по мнению Волкера, заставит президента США изменить тактику.
«Я думаю, что Трамп — это воплощение цитаты Черчилля: “На американцев всегда можно положиться в том, что они поступят правильно, после того как перепробуют все остальные возможные альтернативы”, — заявил Волкер.
Он выразил уверенность, что после исчерпания других вариантов у президента США не останется иного выхода. «У Трампа действительно не останется выбора», — заключил Волкер, уточнив, что речь идет о «сильном давлении на Путина с целью изменить его позицию с помощью более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины».
Напомним, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского конфликта, но с соблюдением интересов России. Также отмечалось, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов и санкций.
