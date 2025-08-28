Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У Трампа не останется выбора»: Волкер предрек жесткое давление на Россию

Курт Волкер, американский дипломат, занимавший пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины в 2017—2019 годах, считает, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге будет вынужден оказать серьезное давление на Россию с помощью жестких санкций и военной поддержки Украины, поскольку его нынешние хаотичные дипломатические усилия не приносят результата, сообщает Reuters.

Курт Волкер, американский дипломат, занимавший пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины в 2017—2019 годах, считает, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге будет вынужден оказать серьезное давление на Россию с помощью жестких санкций и военной поддержки Украины, поскольку его нынешние хаотичные дипломатические усилия не приносят результата, сообщает Reuters.

По данным агентства, недавняя попытка Трампа добиться прорыва в переговорах обернулась хаосом и неразберихой. Спецпосланник Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве передал противоречивую информацию о якобы готовности России к «обмену территориями», что вызвало недоумение у европейских союзников. В итоге саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа завершился без каких-либо конкретных соглашений.

Именно этот «провал», по мнению Волкера, заставит президента США изменить тактику.

«Я думаю, что Трамп — это воплощение цитаты Черчилля: “На американцев всегда можно положиться в том, что они поступят правильно, после того как перепробуют все остальные возможные альтернативы”, — заявил Волкер.

Он выразил уверенность, что после исчерпания других вариантов у президента США не останется иного выхода. «У Трампа действительно не останется выбора», — заключил Волкер, уточнив, что речь идет о «сильном давлении на Путина с целью изменить его позицию с помощью более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины».

Напомним, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского конфликта, но с соблюдением интересов России. Также отмечалось, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов и санкций.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше