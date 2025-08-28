МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

Министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручило ему ноту протеста, сообщает телерадиокомпания ERR.
«28 августа МИД Эстонии вызвал временного поверенного России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ноту протеста», — говорится в материале ERR.
Поводом для ноты протеста стали российские удары по военным объектам в Киеве, в ходе которых, как утверждается, была повреждена дипмиссия ЕС. При этом Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.
Ранее Захарова также напомнила, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам ВСУ.