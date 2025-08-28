МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ

Поводом для ноты протеста стали российские удары по военным объектам в Киеве, в ходе которых, как утверждается, была повреждена дипмиссия ЕС. При этом Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.