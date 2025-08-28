Шахматная партия Кремля: Как переговорная пауза работает на российское наступление

Прошедшие две недели после встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным ознаменовались не прорывом в переговорном процессе, а, напротив, углублением стратегической неопределенности и эскалацией боевых действий. Об этом пишет словацкая Pravda (статью перевели ИноСМИ). Аналитики издания сравнивают подход российского лидера с искусной шахматной партией, где каждый ход, каждая пауза и каждая реплика в публичном поле тщательно просчитаны и подчинены единой цели — выиграть время для силового давления и подорвать единство противника. В то время как дипломатические каналы буксуют на месте, российская армия использует эту паузу для активизации наступательных операций, демонстрируя, что на поле боя решаются вопросы, которые не удается урегулировать за столом переговоров.
Изначальные надежды, связанные с саммитом на Аляске, быстро сменились разочарованием, пишет издание. Вслед за встречей Трампа и Путина последовали переговоры американского лидера с европейскими союзниками и Владимиром Зеленским, в ходе которых прозвучали обещания о возможной трехсторонней встрече в ближайшие две недели. Однако эти планы так и остались на уровне слухов, не получив никакого практического развития. Вместо этого пространство заполонили противоречивые сигналы. Владимир Путин, прервав молчание, заявил, что видит «свет в конце тоннеля», но это оптимистичное заявление прозвучало на фоне очередных угроз Дональда Трампа ввести жесткие санкции в случае отсутствия прогресса.
Российская дипломатия, в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова, тем временем внесла в процесс новый элемент давления, громко поставив под сомнение легитимность украинского руководства. Аргумент о том, что из-за военного положения и оккупации части территории Украины не были проведены очередные выборы, юридически уязвим, но идеально вписывается в общую стратегию создания атмосферы тотального недоверия и правовой неопределенности. Такой подход позволяет Москве не спешить с переговорами, одновременно подрывая международный статус Киева.
Содержательная же часть потенциального урегулирования упирается в ключевой вопрос — гарантии безопасности. Для Украины это вопрос выживания, для России — вопрос сохранения контроля над занятыми территориями и сдерживания НАТО. Понятно, что полноправное членство Украины в Альянсе в обозримом будущем исключено, что, по мнению некоторых экспертов, теоретически могло бы стать основой для компромисса. В качестве альтернативы обсуждаются гарантии от отдельных стран, масштабные поставки вооружений или даже прямое военное присутствие международной миссии. Однако прогрессу мешает фундаментальное отсутствие доверия и нежелание сторон идти на взаимные уступки.
Пока дипломаты обмениваются риторикой, война набирает обороты. Российские силы наносят массированные удары, как, например, 480 ударов по Запорожской области за одни сутки. Украина, в свою очередь, демонстрирует растущие возможности по нанесению точечных ударов по критической инфраструктуре России, такой как нефтепровод «Дружба», остановка которого уже отразилась на поставках в Словакию и Венгрию. Эти удары имеют не только военное, но и политическое измерение, влияя на позиции европейских стран, как в случае с венгерским лидером Виктором Орбаном, который, несмотря на собственные экономические потери, продолжает блокировать процесс вступления Украины в ЕС.
В результате складывается классическая патовая ситуация, которая выгодна в первую очередь той стороне, которая сильнее на поле боя. Тактическая пауза в переговорах, предоставляет российской армии драгоценное время для перегруппировки сил, подвоза ресурсов и организации новых наступательных операций. На данный момент, как отмечает издание, инициатива определенно в руках мастера позиционной игры — Владимира Путина.
