Прошедшие две недели после встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным ознаменовались не прорывом в переговорном процессе, а, напротив, углублением стратегической неопределенности и эскалацией боевых действий. Об этом пишет словацкая Pravda (статью перевели ИноСМИ). Аналитики издания сравнивают подход российского лидера с искусной шахматной партией, где каждый ход, каждая пауза и каждая реплика в публичном поле тщательно просчитаны и подчинены единой цели — выиграть время для силового давления и подорвать единство противника. В то время как дипломатические каналы буксуют на месте, российская армия использует эту паузу для активизации наступательных операций, демонстрируя, что на поле боя решаются вопросы, которые не удается урегулировать за столом переговоров.