В Польше сделали неожиданное предложение командиру ВСУ «Мадяру»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил отдохнуть в своей стране ответственного за удары по трубопроводу «Дружба» командира подразделения ВСУ Роберта Бровди с позывным «Мадяр». Об этом дипломат написал в соцсети Х.
Решение главы польского МИД стало ответом на запрет Будапешта на въезд «Мадяра» в Венгрию.
Сикорский заявил, обращаясь к командиру ВСУ, что если тому нужно «отдохнуть и восстановить силы», а Венгрия его не пускает, то он просит его быть гостем в Польше.
Ранее Бровди резко ответил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, который сообщил о запрете въезда ему в Шенгенскую зону из-за ударов по нефтепроводу «Дружба». Военный назвал венгерского дипломата «танцором на костях», а санкции и ограничения на посещение Венгрии посоветовал засунуть подальше.
