В Сибири появится беспрецедентный кластер по добыче редкоземельных металлов

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провёл совещание, посвящённое развитию глубокой переработки сырья в Сибири. В ходе встречи обсуждалось создание проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам в Красноярском крае.

Источник: Life.ru

«Это беспрецедентный сырьевой потенциал для создания новой высокотехнологичной индустрии России. На территории СФО производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля, вырабатывается более 20% электроэнергии, находится более 50% запасов редкоземельных металлов», — заявил Шойгу.

На заседании были рассмотрены ключевые направления развития Ангаро-Енисейского макрорегиона: создание кластера глубокой переработки металлов, учреждение инновационного научно-технологического центра «Ангаро-Енисейская долина» и реализация совместных инвестиционных инициатив. Шойгу подчеркнул, что эта работа находится под пристальным вниманием президента и правительства, и ведётся по конкретным проектам, направленным на укрепление промышленного, логистического и энергетического потенциала Сибири.

Ранее Китай предупредил западные компании о том, что их попытки нарастить запасы редкоземельных металлов способны обернуться ещё большим дефицитом на глобальном рынке. Пекин особо предостерёг о хранения на складах магнитов, которые используют для производства электродвигателей и в других критически важных отраслях.

