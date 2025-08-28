Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар в борт: Минобороны показало, как топили «Симферополь»

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения среднего разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная.

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения среднего разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь» в устье Дуная. На кадрах видно, как российский быстроходный безэкипажный катер наносит удар по украинскому судну.

В официальном сообщении российского военного ведомства говорится, что «с применением быстроходного безэкипажного катера… нанесено поражение среднему разведывательному кораблю “Симферополь”». В Минобороны подчеркнули, что в результате атаки украинский корабль затонул.

Ранее днем спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил факт поражения корабля. По его словам, в результате удара есть потери среди экипажа.

«Мы подтверждаем факт удара по кораблю… К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», — заявил Плетенчук, добавив, что продолжается поиск нескольких пропавших моряков и борьба за живучесть судна.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.