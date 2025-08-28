В Италии заявили, что не будут направлять своих военных в Украину

Ранее Мелони заявляла, что в качестве главного механизма гарантий безопасности для Украины западными союзниками рассматривается модель, близкая по образцу 5-й статье Североатлантического договора. Она напомнила, что эта инициатива исходила из Рима, хотя формально Италия не входит в число стран, готовых направлять свои войска для наблюдения за выполнением прекращения огня.