В Италии заявили, что не будут направлять своих военных в Украину

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия не намерена направлять своих военных в Украину после окончания конфликта, но рассматривает возможность участия в обеспечении гарантий безопасности «извне» после установления перемирия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительственного дворца Киджи после совещания лидеров правящей коалиции, созванного премьер-министром Джорджей Мелони для оценки потенциального пути мирных переговоров по Украине, сообщает ТАСС.
«Подтверждено, что участие Италии в потенциальном развертывании многонациональных сил на территории Украины не предусматривается, а варианты мониторинга и прочей деятельности за пределами Украины рассматриваются только после прекращения боевых действий», — отмечается в сообщении для СМИ.
Ранее Мелони заявляла, что в качестве главного механизма гарантий безопасности для Украины западными союзниками рассматривается модель, близкая по образцу 5-й статье Североатлантического договора. Она напомнила, что эта инициатива исходила из Рима, хотя формально Италия не входит в число стран, готовых направлять свои войска для наблюдения за выполнением прекращения огня.
В газете Corriere della Sera ранее отмечалось, что Италия может направить своих саперов для разминирования украинских территорий. -0-