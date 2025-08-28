Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп недоволен развитием событий вокруг Украины

«Он был недоволен новостями, но и не удивлен», — сказала она на брифинге для журналистов, при этом обратив внимание, что Киев недавно нанес удар по российским нефтеперерабатывающим заводам.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий вокруг Украины, но не удивлен им. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

«Он был недоволен новостями, но и не удивлен», — сказала она на брифинге для журналистов, при этом обратив внимание, что Киев недавно нанес удар по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По ее словам, США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, передает РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент США намерен позднее сделать «дополнительные заявления» по ситуации в Украине, но не уточнила, когда именно.

Как сообщает журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников, американский лидер недоволен Владимиром Зеленским и Европой и находит их требования по урегулированию конфликта нереалистичными.

Ливитт также сообщила, что Трамп 23 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше