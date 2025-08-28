Белый дом: Трамп недоволен развитием событий вокруг Украины

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий вокруг Украины, но не удивлен им. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.
«Он был недоволен новостями, но и не удивлен», — сказала она на брифинге для журналистов, при этом обратив внимание, что Киев недавно нанес удар по российским нефтеперерабатывающим заводам.
По ее словам, США допускают, что Россия и Украина на данном этапе не готовы положить конец конфликту, передает РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент США намерен позднее сделать «дополнительные заявления» по ситуации в Украине, но не уточнила, когда именно.
Как сообщает журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников, американский лидер недоволен Владимиром Зеленским и Европой и находит их требования по урегулированию конфликта нереалистичными.
Ливитт также сообщила, что Трамп 23 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. -0-