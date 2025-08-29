Кандидатуру Александра Гуцана внесут на должность генпрокурора

Полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана выдвинут на пост генерального прокурора, представление по кандидатуре будет направлено президентом Владимиром Путиным на утверждение в Совет федерации, рассказал РБК источник, знакомый с итогом кадровых консультаций. Выбор кандидатуры Гуцана подтвердили еще два источника РБК, осведомленных об этом решении.
25 августа РБК писал со ссылкой на источники, что полпред президента Гуцан стал кандидатом на должность генпрокурора.
Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году окончил юрфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Он учился на одном курсе с нынешним замглавы Совбеза, экс-президентом России Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко, был старостой группы, а также комсоргом курса.
25 августа стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей на вакантную должность председателя Верховного суда России. Предыдущий председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась 22 июля. Она возглавляла Верховный суд с апреля 2024 года. Краснов стал единственным кандидатом на должность главы Верховного суда. На пост генпрокурора он был утвержден 22 января 2020 года Советом Федерации по представлению президента.
По словам источника РБК в верхней палате парламента, пока документы на Гуцана в Совфед не поступали. Он напоминает, что позиция генпрокурора на данный момент не является вакантной. По его словам, прежде чем в Совфед поступит представление, должно быть принято официальное решение.
По закону генпрокурор освобождается от своей должности президентом. Сообщение об этом должно быть опубликовано в печати. Для назначения нового генерального прокурора президент должен направить представление по его кандидатуре для консультаций в Совет Федерации. С этого момента у верхней палаты есть неделя на то, чтобы рассмотреть ее. Затем Совфед в письменной форме сообщает президенту о результатах рассмотрения предложенного им кандидата, после чего президент может его назначить.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.