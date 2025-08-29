Кандидатуру Александра Гуцана внесут на должность генпрокурора

По закону генпрокурор освобождается от своей должности президентом. Сообщение об этом должно быть опубликовано в печати. Для назначения нового генерального прокурора президент должен направить представление по его кандидатуре для консультаций в Совет Федерации. С этого момента у верхней палаты есть неделя на то, чтобы рассмотреть ее. Затем Совфед в письменной форме сообщает президенту о результатах рассмотрения предложенного им кандидата, после чего президент может его назначить.