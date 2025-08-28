Трамп считает, что РФ и Украина не готовы к урегулированию конфликта

В Белом доме выразили мнение, что Россия и Украина еще не пришли к той точке, когда готовы завершить текущий конфликт. Ожидается, что президент США Дональд Трамп в дальнейшем более подробно прокомментирует украинский кризис.
«Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
Она подчеркнула, что прекращение конфликта возможно только при наличии соответствующей воли у руководителей России и Украины, мотивированных осознанием необходимости этого шага.
«Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу», — добавила Ливитт. При этом конкретные сроки выступления Трампа по вопросу ситуации на Украине не были названы.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что встреча между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоится.