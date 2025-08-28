Додик не собирается участвовать в выборах президента Республики Сербской

Додик ранее назвал аннулирование своего мандата «очередным куском дерьма» и обвинил Сараево в попытке давления на сербскую автономию. Кроме того, он объявил о проведении 25 октября референдума, где населению Республики Сербской будет предложено высказаться относительно решений центральных органов власти. Вопрос сформулирован так: «Согласны ли вы с решениями неизбранного иностранца Кристиана Шмидта (высокий представитель мирового сообщества в Боснии, выполняющий функции внешнего управляющего), с вердиктами неконституционного Суда Боснии против президента РС, а также с решением ЦИКа об аннулировании мандата президента РС Милорада Додика?».