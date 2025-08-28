Истребитель F-16 разбился во время репетиции авиашоу в польском Радоме

Отмечается, что самолет участвовал в репетициях Международного авиасалона, который должен пройти 30 и 31 августа в Радоме. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше. В этом году в нем примут участие более 150 самолетов из 20 стран. -0-