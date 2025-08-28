СМИ назвали Александра Гуцана главным кандидатом на должность генпрокурора

Источник РБК в Совете Федерации уточнил, что официальные документы на Гуцана в верхнюю палату парламента пока не поступали, так как должность генпрокурора формально еще не является вакантной. Согласно процедуре, президент сначала должен освободить от должности действующего главу ведомства, после чего направить представление на нового кандидата для проведения консультаций.