Нетаньяху заявил о начале обсуждения вопроса о демилитаризованной зоне к югу от Дамаска

«Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь. Обсуждение этих вопросов ведется прямо сейчас, в эти минуты», — сказал израильский премьер.