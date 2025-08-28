Нетаньяху заявил о начале обсуждения вопроса о демилитаризованной зоне к югу от Дамаска

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «в эти минуты» ведется обсуждение вопроса о создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Соответствующее заявление он сделал на встрече с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом на севере Израиля, сообщает ТАСС.
«Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь. Обсуждение этих вопросов ведется прямо сейчас, в эти минуты», — сказал израильский премьер.
Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации Сирии и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также указал на важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, добавив, что «без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона».-0-