В Белом доме заявили о недовольстве Трампа развитием ситуации на Украине

При этом она обратила внимание и на недавние удары Вооружённых сил Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Левитт, президент США пытается добиться прекращения конфликта на Украине, полагая, что ни одна из сторон не готова разрешить кризис своими силами. Спикер добавила, что для завершения боевых действий необходимо обоюдное стремление России и Украины к поиску мирного решения.