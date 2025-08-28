Ричмонд
В Липецкой области была объявлена угроза атаки БПЛА

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

Также в Липецкой области объявлялся режим воздушной опасности.

27 августа вечером также объявлялась угроза атаки беспилотников.

