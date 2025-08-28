В Липецкой области была объявлена угроза атаки БПЛА

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.
Также в Липецкой области объявлялся режим воздушной опасности.
27 августа вечером также объявлялась угроза атаки беспилотников.
Читайте материал «Гутерриш поговорил с Зеленским».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше