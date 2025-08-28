Ричмонд
Милорад Додик заявил, что планирует посетить Москву и встретиться с Путиным

Додик намерен получить поддержку РФ для референдума о независимости Республики Сербской.

Источник: Комсомольская правда

Президент Республики Сербской Милорад Додик поделился планами о скорой поездке в Москву, а также о намерении вновь посетить российскую столицу в октябре для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я в ближайшее время отправлюсь в Москву, где проведу переговоры с влиятельными людьми. Планирую, что примерно в октябре снова поеду в Россию, чтобы вновь встретиться с президентом России», — заявил Додик.

Милорад Додик сообщил, что основной целью его визита в Москву станет обсуждение подготовки к Генеральной Ассамблее ООН. Он намерен заручиться поддержкой России в вопросе проведения референдума о независимости Республики Сербской, подчеркнув важность этой инициативы для своего народа.

Политик отметил, что впервые эта тема станет ключевой в переговорах с российскими представителями, тогда как ранее обсуждения касались преимущественно вопросов сохранения мира и стабильности.

Напомним, ранее ЦИК лишил Додика мандата 6 августа 2025 года из-за его любви к России и русскому народу. Этому предшествовал судебный процесс, где политику заочно приговорили к тюремному сроку и лишили права занимать государственные посты.

