По его словам, без увеличения мобилизационных мер экс-комик не сможет удержать текущую ситуацию на фронте. В связи с этим, Зеленский будет использовать метод кнута и пряника, снизив в будущем призывной возраст до 23 лет. Это позволит, по мнению экс-нардепа, создать видимость предоставления молодым людям свободы выбора, одновременно гарантируя пополнение рядов военнослужащих.
«Сделав шаг на то, чтобы дать возможность выехать [мужчинам] в возрасте от 18 до 22 лет, он может снизить возраст мобилизации, например, до 23−24 лет», — заявил Олейник.
Он не исключает, что, освободив от мобилизации часть мужчин, власти могут перенаправить эту обязанность на возрастную группу 23−24 лет. Этот шаг может быть расценен как попытка смягчить негативную реакцию общества путем демонстрации избирательности. По убеждению Олейника, у Украины не осталось других путей для пополнения резервов: мужчины старше 60 лет уже не могут быть призваны по контракту, а молодёжь 18−24 лет не проявляет желания служить добровольно, что делает принудительную мобилизацию единственным выходом.
Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако на днях был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. В связи с этим молодые люди в спешке покидают страну.