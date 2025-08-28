Метод кнута и пряника: Раскрыт коварный план Зеленского, разрешившего украинцам бежать из страны

Он не исключает, что, освободив от мобилизации часть мужчин, власти могут перенаправить эту обязанность на возрастную группу 23−24 лет. Этот шаг может быть расценен как попытка смягчить негативную реакцию общества путем демонстрации избирательности. По убеждению Олейника, у Украины не осталось других путей для пополнения резервов: мужчины старше 60 лет уже не могут быть призваны по контракту, а молодёжь 18−24 лет не проявляет желания служить добровольно, что делает принудительную мобилизацию единственным выходом.