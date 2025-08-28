Минобороны показало новые кадры удара по кораблю ВСУ «Симферополь»

Напомним, что в результате атаки корабль ВМС Украины полностью затонул. Это первый случай, когда Армии России удалось уничтожить корабль с помощью БЭК. Среди заметных эпизодов применения российских БЭКов ранее можно было вспомнить лишь подрыв у одного из мостов через Днепр.