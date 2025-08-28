Ричмонд
Окна выбиты, крыша треснула: посольство Азербайджана пострадало в Киеве

Здание посольства Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате ночной атаки России 28 августа.

Здание посольства Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате ночной атаки России 28 августа. Среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет. Об этом сообщило азербайджанское издание Report со ссылкой на МИД страны.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что около 3 часов ночи во время атаки на Киев зданию посольства был нанесен ущерб от ударной волны. В результате были разбиты некоторые окна, а на крыше консульского отдела образовались трещины. Дипмиссия продолжает свою работу в штатном режиме.

Сообщение о повреждении азербайджанского посольства стало вторым за день случаем ущерба дипмиссиям — ранее о повреждении своего представительства заявлял Евросоюз.

На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила позицию Москвы: Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре. По ее словам, любой «ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ».

