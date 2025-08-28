Окна выбиты, крыша треснула: посольство Азербайджана пострадало в Киеве

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что около 3 часов ночи во время атаки на Киев зданию посольства был нанесен ущерб от ударной волны. В результате были разбиты некоторые окна, а на крыше консульского отдела образовались трещины. Дипмиссия продолжает свою работу в штатном режиме.