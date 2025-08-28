Канада ввела санкции против главы Гагаузии Гуцул

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинениям, связанным с ее политической деятельностью. Российские власти выразили обеспокоенность этим решением, расценив его как пример давления на оппозицию в преддверии парламентских выборов в Молдавии.