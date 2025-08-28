Вандалы надругались над аллей героев СВО

В Махачкале неизвестные совершили акт вандализма, осквернив портреты участников специальной военной операции, установленные на проспекте Петра I. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Джамбулат Салавов.
По его словам, несколько полотен с фотографиями героев были изрисованы. Глава Махачкалы резко осудил произошедшее.
«Этот поступок — не просто хулиганство, а глубокое оскорбление не только воинов, отдавших свои жизни, но их семей, всех жителей города», — написал Салавов.
Он заверил, что испорченные фотографии будут в ближайшее время заменены на новые.
«Правоохранительные органы уже работают. Уверен, что виновные будут найдены и понесут наказание», — заключил мэр.
