Глава МВД Франции Ретайо сообщил, что страна стоит на краю финансовой пропасти

Государственный долг Франции стабильно рос в последние десятилетия, увеличившись с 60% до 114% ВВП за 25 лет. Отметка в €1 трлн была пройдена в 2003 году, а спустя 20 лет долг превысил €3 трлн. Основными причинами такого роста La Depeche называет экономический кризис 2008 года и пандемию коронавируса. На конец первого квартала 2025 года госдолг составлял €3,345 трлн, или 114% ВВП. Крупнейшим заёмщиком при этом является государство.