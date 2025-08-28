МИД РФ: ВС не били по не являющемуся военной целью представительству ЕС в Киеве

«Хотели бы ещё раз подтвердить, что российские Вооружённые силы наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с обеспечением ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре — это следствие применения Киевом систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.