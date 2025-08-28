Российские Вооружённые силы наносят удары исключительно по военным объектам и инфраструктуре, обеспечивающей действия ВСУ, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление прозвучало в ответ на сообщения СМИ о вызове представителя российской дипмиссии при Евросоюзе в связи якобы с повреждением здания представительства ЕС в Киеве.
«Хотели бы ещё раз подтвердить, что российские Вооружённые силы наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с обеспечением ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре — это следствие применения Киевом систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
Она отметила, что обвинения Евросоюза и СМИ якобы в атаках России на гражданские объекты не соответствуют молчанию ЕС по поводу обстрелов ВСУ и терактов на российской территории, приводящих к жертвам среди мирных жителей.
Ранее сообщалось, что российские военные наносят удары только по военным объектам на территории Украины. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами, комментируя ситуацию в Кривом Роге.