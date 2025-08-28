Обнищали: Париж и Лондон оказались в шаге от долгового кризиса

Финансовые системы двух ключевых европейских держав — Великобритании и Франции — демонстрируют тревожные признаки надвигающейся бури, заставляя аналитиков и инвесторов все серьезнее обсуждать ранее немыслимый сценарий: возможность обращения этих стран за экстренной помощью к Международному валютному фонду. Об этом пишет The Telegraph (статью перевели ИноСМИ). Несмотря на различия в политических системах и экономических моделях, обе нации столкнулись с опасной комбинацией растущего суверенного долга, политической нестабильности и невозможности договориться о непопулярных, но необходимых мерах бюджетной консолидации. Рынки уже реагируют на эти риски: доходность десятилетних облигаций как Лондона, так и Парижа теперь превышает аналогичные показатели Греции, что красноречиво свидетельствует о глубине кризиса.
Политический тупик усугубляет экономические проблемы каждой из стран. Во Франции премьер-министр Франсуа Байру представил амбициозный пакет мер по сокращению расходов и повышению налогов объемом в 44 миллиарда евро, призванный снизить дефицит бюджета. Однако его правительство, не имеющее прочного большинства в Национальном собрании, оказалось в параличе. Исход вотума доверия, назначенного на 8 сентября, остается под вопросом и может привести не только к провалу бюджетной стратегии, но и к отставке кабинета министров. Отсутствие консенсуса по фундаментальным вопросам бюджетной политики — скорости и методам сокращения дефицита — делает любые скоординированные действия практически невозможными.
В Великобритании ситуация внешне выглядит более стабильной благодаря значительному парламентскому большинству лейбористов. Однако правительство Кира Стармера сталкивается с растущим давлением как со стороны оппозиции, так и изнутри собственной партии. Под влиянием парламентариев министр финансов Рэйчел Ривз уже была вынуждена отказаться от ряда ключевых мер экономии, что ослабило запланированные сокращения расходов на примерно 6 миллиардов фунтов стерлингов. Политическое пространство для маневра сужается на фоне роста популярности партии Найджела Фаража «Реформировать Соединенное Королевство» и появления новой левой силы, ассоциируемой с Джереми Корбином, что заставляет лейбористов нервно реагировать на любые предложения о повышении налогов или сокращении социальных программ.
Налогово-бюджетная политика обеих стран упирается в объективные пределы. Великобритания приближается к рекордной налоговой нагрузке в 38% ВВП к 2027−28 годам, в то время как Франция уже сейчас перераспределяет через налоговую систему 46% своего экономического продукта. Повышать налоги дальше практически некуда. При этом обязательные расходы только растут: обе страны пообещали администрации Трампа значительное увеличение оборонных ассигнований — до 2.5% ВВП в Великобритании и до 3.5% ВВП во Франции, что потребует дополнительных миллиардов. Демографическое давление, связанное со старением населения, ложится тяжелым бременем на пенсионные системы и бюджеты здравоохранения, особенно во Франции, где на пенсии уходит 14% ВВП против 5% в Великобритании.
Ключевым фактором, который может определить, какая из стран окажется в более уязвимом положении, станет экономический рост. Здесь прогнозы не в пользу Парижа: Банк Франции ожидает роста всего на 0.6% в этом году и не более 1.2% в среднесрочной перспективе. Британское Управление по бюджетной ответственности дает несколько более оптимистичные прогнозы — 1% в текущем году с восстановлением до 1.75% впоследствии. Более медленный рост в сочетании с более высоким исходным уровнем долга (113% ВВП против 96% у Великобритании) и дефицита (5.8% против 4.8%) оставляет Франции меньше пространства для маневра и делает ее более уязвимой в глазах инвесторов.
Несмотря на мрачные прогнозы, полномасштабный кризис не является неизбежным. Обе страны обладают инструментами и ресурсами для стабилизации ситуации. Франция, как член еврозоны, может рассчитывать на поддержку Европейского центрального банка и Механизма европейской стабильности, которые будут задействованы задолго до необходимости обращения в МВФ. Кроме того, страна обладает значительными внутренними сбережениями, которые могут быть мобилизованы для поддержки государственного долга. Великобритания, пережившая кризис при Лиз Трасс, продемонстрировала устойчивость своей финансовой системы, включая возможность вмешательства Банка Англии для стабилизации рынков и тот факт, что весь ее долг номинирован в собственной, суверенной валюте.
Однако это не отменяет необходимости в срочных и решительных действиях. Инвесторам требуется четкий и надежный план сокращения дефицита, а не политические маневры. Ближайшие месяцы станут критическим испытанием: вотум доверия во Франции 8 сентября и представление бюджета в Великобритании в ноябре покажут, способны ли правительства этих стран взять на себя ответственность за свое финансовое будущее или же их ждет мучительный путь к финансовой помощи, который еще недавно казался немыслимым для двух ведущих экономик Европы.
