Обнищали: Париж и Лондон оказались в шаге от долгового кризиса

Ключевым фактором, который может определить, какая из стран окажется в более уязвимом положении, станет экономический рост. Здесь прогнозы не в пользу Парижа: Банк Франции ожидает роста всего на 0.6% в этом году и не более 1.2% в среднесрочной перспективе. Британское Управление по бюджетной ответственности дает несколько более оптимистичные прогнозы — 1% в текущем году с восстановлением до 1.75% впоследствии. Более медленный рост в сочетании с более высоким исходным уровнем долга (113% ВВП против 96% у Великобритании) и дефицита (5.8% против 4.8%) оставляет Франции меньше пространства для маневра и делает ее более уязвимой в глазах инвесторов.