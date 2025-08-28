Сийярто потребовал от Киева и Варшавы прекратить втягивать Венгрию в войну

Поводом для заявления стали публикации замглавы МИД Украины Андрея Сибиги и польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, которые назвали решение Будапешта политически мотивированным. В ответ Сийярто сообщил, что Венгрия не несёт ответственности за происходящее на Украине и не участвовала в начале конфликта.
«Это не наша война! Мы не несём за неё ответственности, мы её не начинали, мы в ней не участвуем. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и перестаньте пытаться втянуть нас в вашу войну!» — написал он.
Комментируя заявление Сикорского, министр добавил, что вопросы энергоснабжения и обеспечение бесперебойных поставок топлива никак не связаны с вопросом украинской независимости. По его словам, Будапешт исходит исключительно из необходимости сохранять стабильность для собственной экономики и населения.
Напомним, что в Венгрии установили причастность командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр к атакам на нефтепровод «Дружба». Ему запретили въезд в Венгрию и все страны ЕС и Шенгенской зоны. А ранее посла Венгрии вызвали в украинский МИД из-за санкций в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ.