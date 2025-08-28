The Atlantic: Трамп выразил недовольство условиями Зеленского по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство требованиями Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине, назвав их «нереалистичными». Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, американский лидер все чаще проявляет «нетерпение» в переговорах и в частном порядке выражает неудовлетворение тем, что его дипломатические усилия пока не принесли ощутимых результатов. Кроме того, Трамп, по информации источников, считает, что Украине придется смириться с возможной утратой части территорий ради прекращения конфликта.
В Белом доме при этом подчеркнули, что президент и его команда по вопросам нацбезопасности продолжают контакты с официальными представителями России и Украины.
Однако, как отметил собеседник журнала, дальнейшее публичное обсуждение этих тем не отвечает интересам национальной безопасности США.
Кроме того, Трамп недавно заявил, что не считает Зеленского полностью невиновным в ситуации, при которой прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине пока не наблюдается.