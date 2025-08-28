Премьер Индии Моди планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).
«Я с нетерпением жду встречи с председателем Си Цзиньпином, президентом Путиным и другими лидерами на полях саммита», — приводятся его слова в Telegram-канале «Вести».
Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в ходе саммита ШОС в Пекине намерен встретиться с Путиным, а в конце сентября планирует посетить Россию.
Напомним, Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.