На Украине послу Венгрии вручили ноту из-за запрета на въезд командиру ВСУ

«Нота вручена в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, включая нашего защитника венгерского происхождения, которому отказали во въезде на родину его предков. Мы призываем Венгрию воздерживаться от недружественных действий и поддерживать конструктивный диалог, к которому Украина продолжает быть готова», — отметил глава МИД Украины Андрей Сибига в X*.