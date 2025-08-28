На Украине послу Венгрии вручили ноту из-за запрета на въезд командиру ВСУ

Послу Венгрии на Украине была вручена нота протеста в связи с запретом на въезд на территорию Венгрии командира ВСУ Роберта Бровди, который отвечал за удары по трубопроводу «Дружба».
«Нота вручена в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства на Украине, включая нашего защитника венгерского происхождения, которому отказали во въезде на родину его предков. Мы призываем Венгрию воздерживаться от недружественных действий и поддерживать конструктивный диалог, к которому Украина продолжает быть готова», — отметил глава МИД Украины Андрей Сибига в X*.
В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Бровди запрещен въезд не только в Венгрию, но и во всю Шенгенскую зону из-за его участия в недавних атаках на нефтепровод.
Позже Зеленский пригрозил ответить Венгрии из-за запрета въезда командиру ВСУ.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.