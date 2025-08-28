Минобороны США: российские самолеты Ил-20 стали почти ежедневно летать к Аляске

Вторжения в зону ПВО также зафиксировали 20, 21, 22, и 24 августа — пять раз за семь дней после российско-американского саммита. До этого NORAD фиксировало подобные инциденты только 18 и 19 февраля, 14 апреля, 22 июля и 24 июля в этом году.