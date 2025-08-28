Фидан: Сроки возможного саммита по Украине остаются неопределёнными

«Дата этого саммита пока не определена. И есть определённые вопросы, вызывающие озабоченность в связи с такими переговорами. Должны ли лидеры собраться вместе для решения проблемы или же сначала делегации должны предварительно решить некоторые вопросы перед встречей лидеров? Этот вопрос всё ещё остаётся открытым», — сказал он.
Фидан уточнил, что обсуждаются механизмы мирного урегулирования. Основные вопросы касаются назначения этих инструментов: будут ли они обеспечивать оборону Украины или контроль выполнения соглашений, а также совпадут ли рамки гарантий безопасности для Москвы и Киева.
А ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главарём киевского режима Владимиром Зеленским выразил готовность оказать содействие в организации контактов между РФ и Украиной на высшем уровне. Эрдоган подчеркнул, что внимательно наблюдал за ходом встреч представителей России и США на Аляске.