Гунба выразил соболезнования в связи со смертью посла Южной Осетии в Абхазии

А ранее скончался бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев на 80-м году жизни. Фатеев был назначен на пост в октябре 1991 года и проработал полтора года. Затем он занимал должности замминистра экономики РФ, замглавы Госкомимущества, также был сенатором от Смоленской области в Совете Федерации.