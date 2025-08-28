Гунба выразил соболезнования в связи со смертью посла Южной Осетии в Абхазии

Бадра Гунба отметил вклад Боциева в развитие двусторонних отношений и укрепление дружбы между Абхазией и Южной Осетией. Президент подчеркнул заслуги Олега Ильича как ветерана Отечественной войны народа Абхазии и выразил поддержку его семье и близким.
«Олег Ильич, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, большой патриот Абхазии и Южной Осетии. Он много сделал для укрепления дружбы между нашими государствами. Скорбим вместе с родными и близкими», — сказал Гунба.
А ранее скончался бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев на 80-м году жизни. Фатеев был назначен на пост в октябре 1991 года и проработал полтора года. Затем он занимал должности замминистра экономики РФ, замглавы Госкомимущества, также был сенатором от Смоленской области в Совете Федерации.