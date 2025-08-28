Посольство Азербайджана получило повреждения во время ударов по Киеву

Ранее в тот же день после ночных авиаударов было повреждено здание представительства Евросоюза в Киеве — выбиты окна и обрушился потолок, однако сотрудники дипмиссии также не пострадали. Представители ЕС отмечали, что офис миссии находится рядом с депо, через которое осуществляется транспортировка военной техники и вооружений для Украины. В Кремле заявляли, что российские удары наносятся исключительно по военным объектам.