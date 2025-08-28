Бизнесмены поставили Мерца на место: милитаристский проект канцлера не нашёл поддержки

Бизнесмены ФРГ не поддержали проект канцлера Фридриха Мерца о масштабном усилении Бундесвера. Реакцию крупных предпринимателей на призыв канцлера к участию в милитаризации страны описывает издание Berliner Zeitung.
В частности, крупный бизнес восточных регионов Германии предпочитает либо игнорировать предложения федерального канцлера, либо говорит о катастрофической нехватке кадров, серьёзных экономических издержках и отсутствии понятных компенсационных механизмов, сказано в публикации.
Так, генеральный директор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер в беседе с представителем BZ выразил крайний скепсис по поводу проекта Мерца, указав на то, что ущерб от длительного отсутствия на производстве квалифицированных специалистов не будет компенсирован теми навыками, которые они могут приобрести за время службы в бундесвере.
Ранее Мерц заявил, что власти Германии станут развивать шведскую модель воинского призыва, чтобы нарастить численность бундесвера за счёт добровольцев.
Также сообщалось, что численность вооружённых сил Германии планируют увеличить до 260 тысяч человек.
