Бизнесмены поставили Мерца на место: милитаристский проект канцлера не нашёл поддержки

Так, генеральный директор химической компании InfraLeuna GmbH Кристоф Гюнтер в беседе с представителем BZ выразил крайний скепсис по поводу проекта Мерца, указав на то, что ущерб от длительного отсутствия на производстве квалифицированных специалистов не будет компенсирован теми навыками, которые они могут приобрести за время службы в бундесвере.