Беглов рассказал, когда достроят две новые станции метро

Строительные работы на станциях «Юго-Западная» и «Путиловская» город планирует завершить в этом году. Об этом 28 августа рассказал губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

Как добавил глава города в эфире телеканала «78», необходимо закупить новое оборудование для метростроения — в частности, щиты для сооружения наклонных ходов. Ранее стало известно, что наклонные ходы для четырех новых станций коричневой линии «Метрострой Северной столицы» передал субподрядчику, который до этого выкупил специальный щит на банкротных торгах по имуществу старого «Метростроя».

Напомним, комитет по строительству также сообщил, что рассчитывает на завершение работ по первому участку коричневой линии «Юго-Западная» — «Путиловская» до конца 2025 года. Однако остается вопрос о дате открытия станции для пассажиров. На рабочем совещании по проекту бюджета города в заксе прозвучало, что в текущем году ожидается технический пуск, хотя ранее сообщалось, что на 2025-й запланирован полноценный запуск.

