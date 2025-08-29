Беглов рассказал, когда достроят две новые станции метро

Напомним, комитет по строительству также сообщил, что рассчитывает на завершение работ по первому участку коричневой линии «Юго-Западная» — «Путиловская» до конца 2025 года. Однако остается вопрос о дате открытия станции для пассажиров. На рабочем совещании по проекту бюджета города в заксе прозвучало, что в текущем году ожидается технический пуск, хотя ранее сообщалось, что на 2025-й запланирован полноценный запуск.