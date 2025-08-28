Путин внесёт в Совфед кандидатуру Гуцана на должность Генерального прокурора

Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета до августа 2026 года. До этого в СМИ появлялись предположения о возможном переводе Бастрыкина на должность председателя Верховного суда или полпреда президента в СЗФО. Среди потенциальных преемников назывались Константин Чуйченко и Дмитрий Шальков. Генеральный прокурор Игорь Краснов был ранее выдвинут на пост председателя Верховного суда.