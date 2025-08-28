Ричмонд
Путин внесёт в Совфед кандидатуру Гуцана на должность Генерального прокурора

Президент России Владимир Путин планирует представить кандидатуру Александра Гуцана, полпреда в Северо-Западном федеральном округе, на должность Генерального прокурора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогом кадровых консультаций.

Источник: Life.ru

В соответствии с законом, освобождение от должности и назначение Генерального прокурора осуществляется президентом. После представления кандидатуры Совет Федерации проводит консультации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета до августа 2026 года. До этого в СМИ появлялись предположения о возможном переводе Бастрыкина на должность председателя Верховного суда или полпреда президента в СЗФО. Среди потенциальных преемников назывались Константин Чуйченко и Дмитрий Шальков. Генеральный прокурор Игорь Краснов был ранее выдвинут на пост председателя Верховного суда.

