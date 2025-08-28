Брюно Ретайо, министр внутренних дел Французской Республики, прокомментировал актуальное состояние национальной экономики. Запись его публичного выступления приводит телеканал BFMTV.
«Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти… 54 процента французского государственного долга находится в руках иностранцев», — процитировали Брюно Ретайо на BFMTV.
Министр подчеркнул, что сложившаяся в Пятой Республике ситуация подвергает риску сам ее статус суверенного государства.
Среди возможных социально-экономических реформ Брюно Ретайо предложил перейти к модели накопительных пенсий. Тем не менее глава МВД Франции допустил, что это может стать финансовым бременем либо для рядовых французов, либо для владельцев крупного бизнеса.
Стоит отметить, что вопросы экономического благосостояния страны остаются не единственным направлением деятельности Брюно Ретайо. Неделей ранее руководитель французского Министерства внутренних взял под личный контроль дело о поджоге мечети в Шатийон-сюр-Сен.
