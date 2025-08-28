Госдеп одобрил продажу Киеву управляемых ракет ERAM на 825 миллионов долларов

Отмечается, что киевский режим запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Кроме того, в пакет возможной поставки войдут контейнеры, оборудование для подвески, запчасти, программное обеспечение, пособия для обучения и услуги по техподдержке и логистике.