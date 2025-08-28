Ричмонд
Госдеп одобрил продажу Киеву управляемых ракет ERAM на 825 миллионов долларов

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Киеву ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. Об этом проинформировало Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав американского Министерства обороны.

Источник: Life.ru

Отмечается, что киевский режим запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Кроме того, в пакет возможной поставки войдут контейнеры, оборудование для подвески, запчасти, программное обеспечение, пособия для обучения и услуги по техподдержке и логистике.

Сделка нацелена на укрепление обороноспособности Украины, что позволит Киеву выполнять «задачи в сфере региональной безопасности». При этом подчёркивается, что ракеты ERAM не изменят военный баланс сил в конфликте.

Ожидается, что финансирование поставки обеспечат Дания, Нидерланды и Норвегия, также часть средств будет выделена в рамках американской программы военного финансирования Foreign Military Financing. Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не намерена предоставлять военную помощь Украине и исключает любую форму вовлечения в боевые действия. Дипломат отметил, что правительство Венгрии остаётся приверженным курсу невмешательства. По его словам, пока нынешний кабинет министров находится у власти, Будапешт будет придерживаться позиции нейтралитета.