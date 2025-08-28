Экстренное заседание СБ ООН по Украине состоится 29 августа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную программу работы органа всемирной организации.
Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что заседание запросил Киев. В качестве повестки встречи заявлено «поддержание мира и безопасности в Украине».-0-
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше