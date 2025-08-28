Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренное заседание СБ ООН по Украине состоится 29 августа

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что заседание запросил Киев. В качестве повестки встречи заявлено «поддержание мира и безопасности в Украине».

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную программу работы органа всемирной организации.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что заседание запросил Киев. В качестве повестки встречи заявлено «поддержание мира и безопасности в Украине».-0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше