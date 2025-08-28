Госдеп одобрил продажу смертоносных ракет Украине на сотни млн долларов

Поставки планируют осуществить за счет бюджета натовских союзников — Дании, Нидерландов и Норвегии, а также путем выделения средств из фонда иностранной военной помощи США. Пока американское правительство не располагает информацией о конкретных контрактах и компенсационных механизмах, ожидая урегулирования этих деталей в переговорах между покупателями и производителями оружия.