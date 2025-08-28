Госдеп одобрил продажу смертоносных ракет Украине на сотни млн долларов

Госдеп США дал зеленый свет потенциальной продаже вооружений Киеву на сумму 825 миллионов долларов, сообщило DSCA — структура оборонного ведомства, отвечающая за международное сотрудничество в сфере безопасности.
Согласно официальной информации, украинские власти направили заявку на поставку почти 3350 высокоточных авиационных ракет дальнего радиуса действия ERAM, аналогичного количества защищенных навигационных систем, а также вспомогательного оборудования и комплектующих.
Предполагаемый контракт предусматривает предоставление украинской стороне необходимого арсенала для модернизации боевой авиации, включая емкости для транспортировки боеприпасов, подвесные устройства, запчасти, ПО, учебные пособия и услуги обслуживания и логистики.
Американские чиновники уверяют, что сделка призвана укрепить обороноспособность Киева против существующих угроз и обеспечить эффективное реагирование на потенциальные вызовы в области национальной безопасности региона. Заявлено, что данная поставка не изменит существующий военно-политический баланс сил в регионе.
Поставки планируют осуществить за счет бюджета натовских союзников — Дании, Нидерландов и Норвегии, а также путем выделения средств из фонда иностранной военной помощи США. Пока американское правительство не располагает информацией о конкретных контрактах и компенсационных механизмах, ожидая урегулирования этих деталей в переговорах между покупателями и производителями оружия.
В США отдельно указали, что реализация договора не предполагает присутствие американских военнослужащих или представителей фирм-подрядчиков непосредственно на территории Украины и не отразится негативно на боевом потенциале армии Америки.
Ранее «МК» писал, что Министерство иностранных дел Украины официально призвало западных партнеров, в первую очередь США, немедленно предоставить дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам.
