В Брюсселе признают, что практически ничего не знают о содержании закрытых встреч: какие уступки российский лидер Владимир Путин мог предложить американской стороне, и как это скажется на дипломатических усилиях.
«На данный момент царит полная неразбериха», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.
По его словам, остаётся загадкой, какие именно сигналы Путин отправил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и американскому лидеру Дональду Трампу, и насколько они были поняты правильно.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 29 августа в Нью-Йорке украинская делегация проведёт переговоры с представителями администрации США. Делегацию возглавляют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.