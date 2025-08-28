Ричмонд
«Полная неразбериха»: В Европе пожаловались, что не знают, о чём говорили США и Россия

Европейские дипломаты столкнулись с неопределённостью в вопросе переговоров США и России по поводу конфликта на Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.

Источник: Life.ru

В Брюсселе признают, что практически ничего не знают о содержании закрытых встреч: какие уступки российский лидер Владимир Путин мог предложить американской стороне, и как это скажется на дипломатических усилиях.

«На данный момент царит полная неразбериха», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По его словам, остаётся загадкой, какие именно сигналы Путин отправил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и американскому лидеру Дональду Трампу, и насколько они были поняты правильно.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 29 августа в Нью-Йорке украинская делегация проведёт переговоры с представителями администрации США. Делегацию возглавляют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
