В Китае рассказали о приветственном подарке Путина Пекину

Президент России Владимир Путин вскоре отправится в Китай. Он примет участие в саммите ШОС в сентябре. Как утверждается, Владимир Путин якобы преподнес Пекину приветственный подарок. Китай удивился неожиданному презенту, пишет Sohu.
«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — отмечает издание.
На саммите ШОС будет также присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как уточняется, есть вероятность его личной беседы с Владимиром Путиным.
