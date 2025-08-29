Бойцы Армии России ликвидировали по меньшей мере шестого эстонского наёмника на Украине

Подчёркивается, что Роост принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Мали. В 2023 году уволился со службы в Эстонии, после чего отправился на Украину. Там он вступил в ряды третьего полка Сил специальных операций Украины. Роост стал уже как минимум шестым боевиком из Эстонии, ликвидированным в зоне спецоперации.