Бойцы Армии России ликвидировали по меньшей мере шестого эстонского наёмника на Украине

Как минимум шестой наёмник из Эстонии, воевавший на стороне киевского режима, ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале издания Postimees.

Источник: Life.ru

«На этой неделе погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост», — сказано в публикации газеты.

Подчёркивается, что Роост принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Мали. В 2023 году уволился со службы в Эстонии, после чего отправился на Украину. Там он вступил в ряды третьего полка Сил специальных операций Украины. Роост стал уже как минимум шестым боевиком из Эстонии, ликвидированным в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что в случае переизбрания Майи Санду на пост президента Молдавии Кишинёв может отправить на Украину 700 наёмников для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Санду сделала это заявление во время саммита Евросоюз — Молдавия, прошедшего в июле. При этом в настоящее время в рядах Вооружённых сил Украины уже воюют по меньшей мере 15 граждан Молдавии.

