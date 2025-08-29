В свою очередь, на Западе бьют тревогу из-за сложившейся обстановки в районе Славянска. Financial Times заявляет, что вокруг этого города и Краматорска ВСУ ведут оборонительные бои, но ВС РФ продвигаются. Кроме того, британские журналисты невольно раскрыли планы противника на этом участке фронта. Они напомнили, что находящийся в Краматорске металлургический завод уже не работает, поэтому он может быть использован как укрепления.