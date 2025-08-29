В Европарламенте оценили возможности ЕС отправить войска на Украину

«Миротворческая миссия, призванная охватить всю линию фронта после ее заморозки, потребует такого количества персонала, техники и ресурсов, которые ЕС в настоящее время не в состоянии ни предоставить, ни профинансировать. В то же время риск эскалации, которому подвергнется такая миссия, будет чрезвычайно высок — будь то по причине злого умысла, недопонимания или форс-мажора», — сказал евродепутат «Известиям».