Ранее в Тульской области следственные органы начали процессуальную проверку из-за инцидента, связанного с игрой мигрантов в бейсбол неподалёку от мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны. Этот случай произошёл в поселке Косая Гора, где группа иностранных граждан решила использовать территорию мемориального комплекса для своих спортивных занятий. Действия мигрантов проверяются по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), поскольку подобное поведение может расцениваться как проявление неуважения к памяти защитников Отечества.