После позорного бегства из Афганистана НАТО планирует вернуться

Запада собирается восстановить военное присутствие в Афганистане за счет НАТО. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
«Западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО», — отметил он.
Шойгу уточнил, что, несмотря на официальную позицию западных государств, воздерживающихся от признания легитимности нынешнего афганского режима, действия Лондона, Берлина и Вашингтона свидетельствуют о постепенной нормализации отношений с официальным правительством Афганистана.
Он заметил, что западная дипломатия активизировала контакты с Кабулом. По его словам, посланники указанных государств зачастили в Кабул в последнее время.
Ранее «МК» писал, что министр обороны контролируемого талибами Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к другим странам с призывом отказаться от «злых намерений» в отношении страны. Он подчеркнул, что Афганистан не испытывает враждебности и стремится к «хорошим отношениям со всеми на основе исламского шариата».
