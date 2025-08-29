После позорного бегства из Афганистана НАТО планирует вернуться

Ранее «МК» писал, что министр обороны контролируемого талибами Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к другим странам с призывом отказаться от «злых намерений» в отношении страны. Он подчеркнул, что Афганистан не испытывает враждебности и стремится к «хорошим отношениям со всеми на основе исламского шариата».