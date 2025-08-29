Израильский министр показал Трампу план взятия под контроль города Газа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер рассказал президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме о плане оккупации города Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.
Помимо Дермера и Трампа, на встрече присутствовали экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр, зять Трампа Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники.
Согласно данным источников, Дермер сказал участникам встречи, что Израиль не хочет занимать Газу на длительный срок, но нуждается в «приемлемой альтернативе» радикальному палестинскому движению ХАМАС для управления городом.
«Цель состоит в том, чтобы США возглавили поиск международно признанной структуры управления в Газе, которая позволит Израилю вывести войска, не возвращаясь с точки зрения безопасности к старой реальности», — приводит портал слова одного из источников. -0-