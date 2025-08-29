Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский дал разрешение на выезд из страны гражданам до 22 лет. Это может быть его хитрым планом. Такое мнение выразил бывший депутат Рады Владимир Олейник, цитирует NEWS.ru.
Экс-нардеп подчеркнул, что Зеленский, вероятно, будет пользоваться методом «кнута и пряника». Главарь киевского режима также может снизить и призывной возраст, чтобы якобы предоставить видимость свободы выбора молодежи.
При этом, уточнил Владимир Олейник, без усиления мобилизации Украине не обойтись. Кому-то все равно придется вступать в ВСУ, добавил он.
В Вооруженных силах Украины тем временем предложили снизить возраст мобилизации до 18 лет. Кроме того, в ряды ВСУ планируют начать призывать и девушек.